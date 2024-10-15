На Торецькому напрямку війська РФ здійснили три атаки — Генштаб ЗСУ

Найбільше бойових зіткнень за минулу добу сталося на Покровському, Лиманському та Курахівському напрямках. Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ на своїй Facebook-сторінці повідомив , що на фронті минулої доби сталося 198 боїв, найбільше — чверть — на Курахівському напрямку, також активним агресор був на Покровському та Лиманському напрямках.

Зазначається, що на Лиманському напрямку ЗСУ відбили 37 атак загарбників поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Новолюбівка, Греківка, Невське, Терни, Ямполівка, Торське та Зарічне. Основні зусилля противник спрямовував у бік Невського, де провів ще вісім атак.

На Сіверському напрямку Силами оборони України відбито три штурми поблизу Верхньокам'янського.

На Краматорському напрямку агресор чотири рази намагався прорвати оборону в районах Оріхово-Василівки та Діліївки.

На Торецькому напрямку російські військові здійснили три атаки.

На Покровському напрямку ЗСУ відбили 40 штурмів різної інтенсивності в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Лисівка, Селидове, Гродівка, Новотроїцьке та Новопавлівка.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили російські атаки в районах населених пунктів Ізмайлівка, Гірник, Зоряне, Курахівка, Цукурине, Новодмитрівка, Новоселидівка, Антонівка, Костянтинівка, Катеринівка, Георгіївка та Водяне, де окупанти 50 разів намагалися прорвати оборону українських військ. Найбільш активно противник діяв біля Георгіївки, Новодмитрівки та Антонівки, наголошується у зведенні Генштабу ЗСУ.