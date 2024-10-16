ППО України збила 51 зі 136 російських «Шахедів». Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 16 жовтня 2024 року Росія завдала удару по Донецькій області зенітною керованою ракетою С-300/400 з ТОТ Донеччини, керованої авіаційною ракетою Х-59 по Чернігівщині, а також 136 ударними БпЛА. Про це йдеться у звіті командування Повітряних Сил ЗСУ.



«Станом на 07.00 в результаті протиповітряного бою збито 51 ворожий БпЛА в Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Чернівецькій областях», - заявили у ПС ЗСУ.



Внаслідок активної протидії РЕБ 60 російських безпілотників локально втрачено у різних регіонах України, інформація уточнюється.



Крім того, понад 20 БПЛА перебувають у повітряному просторі України. Також два безпілотники РФ повернулися у напрямку країни-окупанта. Раніше ППО збила над Україною 31 дрон із 68.