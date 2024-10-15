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ППО України збила 12 із 17 російських БпЛА «Шахед»

15 жовтня 2024, 08:49

ППО України збила 12 із 17 російських БпЛА «Шахед»

ППО України збила 12 із 17 російських «Шахедів». Фото: ПС ЗСУ ППО України збила 12 із 17 російських «Шахедів». Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 15 жовтня 2024 року Росія завдала удару по Миколаївській області 7-ма зенітними керованими ракетами С-300/400 з ТОТ Криму, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівській та Сумській області, а також 17-ма ударними БпЛА. Про це йдеться у звіті командування Повітряних Сил ЗСУ.

«В результаті протиповітряного бою збито 12 ворожих БпЛА в Миколаївській, Київській, Одеській, Полтавській, Чернігівській, Кіровоградській та Черкаській областях. Чотири російські безпілотники локаційно втрачено, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Ще один БпЛА – в повітрі. Бойова робота триває!», - зазначили у ЗС ЗСУ.

Раніше стало відомо, що протиповітряна оборона збила над Україною 31 дрон із 68.

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