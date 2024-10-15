ППО України збила 12 із 17 російських БпЛА «Шахед»

У ніч на 15 жовтня 2024 року Росія завдала удару по Миколаївській області 7-ма зенітними керованими ракетами С-300/400 з ТОТ Криму, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівській та Сумській області, а також 17-ма ударними БпЛА. Про це йдеться у звіті командування Повітряних Сил ЗСУ.
«В результаті протиповітряного бою збито 12 ворожих БпЛА в Миколаївській, Київській, Одеській, Полтавській, Чернігівській, Кіровоградській та Черкаській областях. Чотири російські безпілотники локаційно втрачено, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Ще один БпЛА – в повітрі. Бойова робота триває!», - зазначили у ЗС ЗСУ.
Раніше стало відомо, що протиповітряна оборона збила над Україною 31 дрон із 68.
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