ППО України збила 12 із 17 російських БпЛА «Шахед»

ППО України збила 12 із 17 російських «Шахедів». Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 15 жовтня 2024 року Росія завдала удару по Миколаївській області 7-ма зенітними керованими ракетами С-300/400 з ТОТ Криму, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівській та Сумській області, а також 17-ма ударними БпЛА. Про це йдеться у звіті командування Повітряних Сил ЗСУ.



«В результаті протиповітряного бою збито 12 ворожих БпЛА в Миколаївській, Київській, Одеській, Полтавській, Чернігівській, Кіровоградській та Черкаській областях. Чотири російські безпілотники локаційно втрачено, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Ще один БпЛА – в повітрі. Бойова робота триває!», - зазначили у ЗС ЗСУ.



Раніше стало відомо, що протиповітряна оборона збила над Україною 31 дрон із 68.