Колаборантка, яка допомагала росіянам наступати на Покровськ, намагалася втекти в ЄС

СБУ затримала колаборантку, яка допомагала росіянам. Фото: СБУ

Служба безпеки запобігла втечі в ЄС агентці ФСБ, яка шпигувала для противника, допомагаючи просуватися на Покровському напрямку. Про це повідомляє пресцентр СБУ.



Фігурантка «зливала» окупантам локації українських військ на одному із найгарячіших напрямків фронту — Покровському.



«Після виконання завдань поблизу передової, інформаторка прибула до Кіровоградської області, звідки планувала виїхати як "переселенка" до Євросоюзу, а потім до РФ», - розповіли у службі безпеки.



Співробітники СБУ затримали її в орендованій квартирі, де вона готувалася до виїзду до Росії. За даними слідства, фігуранткою виявилася 38-річна мешканка Селидового.



Основними завданнями колаборантки були виявлення укріпрайонів та бойових позицій артилерії ЗСУ, яка стримувала просування штурмових груп росіян у напрямку Покровська.



Під час обшуку у затриманої вилучено російський паспорт та мобільний телефон, який вона використала для зв'язку з куратором.

У затриманої знайдено паспорт РФ. Фото: СБУ

Наразі жінка перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.



Раніше СБУ затримала двох агентів РФ, які коригували вогонь по Полтавщині та Сумщині.