СБУ затримала зрадника, який наводив російську артилерію на позиції ЗСУ біля Часового Яру

Затримано коригувальника російської артилерії на позиції ЗСУ. Фото: СБУ

Військова контррозвідка СБУ затримала ще одного агента ФСБ на Донеччині, ним виявився 22-річний оператор БпЛА однієї з бойових бригад ЗСУ, яка тримає оборону на Краматорському напрямку. Про це повідомляє пресцентр СБУ.



2023 року контрактник був дистанційно завербований кадровим співробітником ФСБ - Сороколєтовим Дмитром Павловичем.



За матеріалами справи, зрадник «зливав» спецслужбісту РФ локації свого підрозділу БпЛА, який займався коригуванням вогню по росіянах, що атакували Часів Яр.

Листування зрадника з росіянами. Фото: СБУ

«Загарбники планували використовувати цю інформацію для ударів по позиціях українських дронщиків, які заважали їхньому прориву в місто. Також агент намагався передати ФСБ координати інших підрозділів ЗСУ у районі Часового Яру», — йдеться у повідомленні спецслужби.



За даними слідства, фігурант потрапив у поле зору окупантів через свої прокремлівські коментарі в російських телеграм-каналах, де підтримував війну РФ проти України.



Зараз він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.



Раніше Служба безпеки затримала ще двох агентів російських спецслужб, які коригували російські удари по Полтавській та Сумській областях.