Помер колишній голова Донецької ОДА Олександр Кіхтенко

Олександр Кіхтенко. Фото: ДонОДА

Помер Олександр Кіхтенко, який очолював Донецьку обласну державну адміністрацію у період з жовтня 2014 року до червня 2015 року. Про його передчасну смерть повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації.



«Олександр Тимофійович залишив по собі слід як людина великої моральної сили, яка вірно служила своїй країні та її громадянам», — пише пресслужба ДонОВА.



Колишній голова ДонОДА — уродженець Харківської області. Мав військову освіту та досвід військової служби. Генерал армії.



Олександр Кіхтенко виступав за підтримання економічних зв'язків із підприємствами, які виїхали з окупованої території.



У травні 2015 року президент України Петро Порошенко оголосив догану голові Донецької обласної державної адміністрації Олександру Кіхтенку за неналежне виконання заходів щодо будівництва інженерних споруд для зміцнення обороноздатності країни.