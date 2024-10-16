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Умер бывший глава Донецкой ОГА Александр Кихтенко

16 октября 2024, 22:18

Умер бывший глава Донецкой ОГА Александр Кихтенко

Александр Кихтенко. Фото: ДонОГА Александр Кихтенко. Фото: ДонОГА

Умер Александр Кихтенко, который возглавлял Донецкую областную государственную администрацию в период с октября 2014 года по июнь 2015 года. О его преждевременной кончине сообщили в Донецкой областной военной администрации. 

«Александр Тимофеевич оставил после себя след как человек большой моральной силы, который верно служил своей стране и ее гражданам», — пишет пресс-служба ДонОВА.

Бывший глава ДонОГА — уроженец Харьковской области. Имел военное образование и опыт военной службы. Генерал армии.

Александр Кихтенко выступал за поддержание экономических связей с предприятиями, которые выехали с оккупированной территории. 

В мае 2015 года президент Украины Петр Порошенко объявил выговор главе Донецкой областной государственной администрации Александру Кихтенко за ненадлежащее выполнение мер по строительству инженерных сооружений для укрепления обороноспособности страны.

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