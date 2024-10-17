Прикордонники ліквідували двох окупантів на Куп'янському напрямку

ДПСУ ліквідувала двох окупантів на Куп'янському напрямі. Фото: кадр із відео

Прикордонники «відпрацювали» по ворожих укриттях на Куп'янському напрямку, ліквідувавши двох окупантів РФ. Інформацію про це опублікували у Держприкордонслужбі.



Також, бійці бригади «Помста» знищили бронетранспортер та військову автівку російських загарбників.



На Куп'янському напрямку кількість атак росіян за добу досягла 18. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Кучерівки, Піщаного, Степової Новоселівки, Лозової та Вишневого.



Раніше, під час евакуації з Куп'янського району, вибухотехніки Луганщини знешкодили російський FPV-дрон, що не розірвався.