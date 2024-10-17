«Альтернативи немає»: Зеленський відповів, чи створюватиме Україна ядерну зброю

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Україна ніколи не говорила, що готується створити ядерну зброю. Про це у Брюсселі під час спільної пресконференції із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте заявив президент України Володимир Зеленський.



За словами Зеленського, він сказав, що коли був підписаний Будапештський меморандум країнами «ядерного клубу», було прописано, що Україна віддає ядерну зброю, після чого від цих країн отримає гарантії безпеки та територіальної цілісності.



«Це те, що я сказав. Це означає, що ми віддали нашу ядерну зброю. І ці люди, які тоді були нашими партнерами, мали надати гарантії безпеки. Однак після того, як Путін почав окупацію, це означає, що для нас це поганий захист і не справжня «парасолька». І тому ми не маємо альтернативи крім НАТО. Це наш сигнал. Ми не будуємо ядерну зброю», – зазначив глава держави.

Нагадаємо, що 17 жовтня у Брюсселі на полях засідання Євроради Зеленський заявив про те, що Будапештський меморандум не працює, тож безпеку України може забезпечити або членство в НАТО, або ядерна зброя.



Пізніше німецьке видання Bild з посиланням на високопоставленого українського чиновника, який займається постачанням зброї, написало про те, що Україна всерйоз розглядає можливість відновлення ядерної зброї.