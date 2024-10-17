Армія РФ намагається прорвати оборону українських військ у районі Часового Яру – ЗСУ

У районі міста Часів Яр в Донецькій області йдуть важкі бої. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила речниця оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Анастасія Бобовнікова.



За її словами, там російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ.



«Коли вони не можуть атакувати нас «у лоб», вони це розуміють, бо також зазнають значних втрат на Краматорському напрямку. Тоді вони намагаються такими маленькими ударами вишукувати слабкі місця у нашій обороні. Вони вдарять то тут, то там і так сподіваються, що в них хоч щось вийде. Однак якщо хтось встиг пробігти два метри й закріпитися, грубо кажучи, в якомусь під'їзді, то наша тактика буде такою – перерізати логістичні шляхи так, щоб поповнення не дійшло, а вони там були знищені та не змогли закріпитися на цій ділянці», – розповіла Бобовнікова.

Нагадаємо, що українські десантники відбили масовану атаку військ РФ на Курахівському напрямку.