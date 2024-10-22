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РФ атакувала центр Покровська: пошкоджено залізничну інфраструктуру

22 жовтня 2024, 09:35

РФ атакувала центр Покровська: пошкоджено залізничну інфраструктуру

Російська армія з 21 на 22 жовтня вкотре атакувала центр Покровська Донецької області. Відомо про пошкодження залізничної інфраструктури, спалахнула пожежа. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.

«У ніч із 21 на 22 жовтня голосно було в центральній частині Покровська: внаслідок обстрілу пошкоджено залізничну інфраструктуру, виробничі приміщення. Сталася пожежа. Інформації про постраждалих не надходило», — йдеться у повідомленні.

Щодня російські війська направляють свої снаряди на мирні міста Донеччини, знищуючи як житлові будинки, так і інфраструктурні об'єкти. Вранці 22 жовтня під ударом була і Покровська громада.



Раніше ми писали, що війська Росії просунулися поблизу міста Курахове на Донеччині.

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