РФ атакувала центр Покровська: пошкоджено залізничну інфраструктуру

Російська армія з 21 на 22 жовтня вкотре атакувала центр Покровська Донецької області. Відомо про пошкодження залізничної інфраструктури, спалахнула пожежа. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«У ніч із 21 на 22 жовтня голосно було в центральній частині Покровська: внаслідок обстрілу пошкоджено залізничну інфраструктуру, виробничі приміщення. Сталася пожежа. Інформації про постраждалих не надходило», — йдеться у повідомленні.



Щодня російські війська направляють свої снаряди на мирні міста Донеччини, знищуючи як житлові будинки, так і інфраструктурні об'єкти. Вранці 22 жовтня під ударом була і Покровська громада.





Раніше ми писали, що війська Росії просунулися поблизу міста Курахове на Донеччині.