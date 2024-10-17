На Торецькому напрямку оператори БПЛА знищили піхоту та техніку окупантів

Оператори БПЛА знищили техніку росіян на Донеччині. Фото: Нацполіція

Українські військовослужбовці продовжують атакувати на Торецькому напрямі. Зокрема, знищили російську піхоту та техніку. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.



«Оператори БПЛА Штурмовий полк НПУ «Сафарі» об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють» продовжують нещадно знищувати ворожу піхоту та техніку на Торецькому напрямку. Наші воїни вже не вважають убитих окупантів, адже щодня знищують десятки «ванюш», які прийшли на нашу землю», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що воїни 2-го батальйону оперативного призначення Привид Хортиці відбили черговий штурм росіян на Покровському напрямку в Михайлівці.