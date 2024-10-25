У Верховній Раді назвали «моральним банкрутством ООН» візит генсека Гутерреша на саміт БРІКС у Казані

ВРУ визнала участь Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша у саміті БРІКС у Казані моральним банкрутством ООН. Про це написала у себе у фейсбуці віцеспікерка Олена Кондратюк.







«Це завдає шкоди репутації, знецінює статут ООН і підриває міжнародне право. Візит генсека ООН до Казані - це не тільки ознака кризи цінностей і подвійних стандартів. Для демократичного світу - це також свідчення того, що всі зусилля з міжнародної ізоляції Росії, як країни агресора, виявляються марними», - додала вона.



На думку Кондратюк, своїми власними руками генсек ООН допомагає утверджувати новий світовий порядок, де все вирішує право грубої сили, а не міжнародне право.



Вона зазначила, що вища посадова особа в системі ООН підриває довіру до організації, яка була створена для того, щоб запобігати руйнуванню системи міжнародного правопорядку.



«Однак я все ж таки проти того, щоб ототожнювати дії та поведінку однієї людини з позицією організації в цілому. Генасамблея ООН чітко засуджує агресію Росії. А цей ганебний випадок має спонукати всіх нас вимагати невідкладного здійснення реформ у системі діяльності ООН!», - підсумувала віцеспікерка Кондратюк.



Нагадаємо, Генсек ООН Антоніу Гутерреш 23 жовтня прибув на саміт БРІКС у Казані. В ООН запевнили, що поїздка є нібито «стандартною практикою».