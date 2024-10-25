Кабмін анонсував створення резерву для будівництва фортифікацій

Йдеться про запас необхідних матеріалів. Фото: Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет міністрів ухвалив рішення створити резерв матеріалів для будівництва фортифікаційних та інженерних споруд.



«Створюємо необхідний резерв для будівництва фортифікаційних та інженерних споруд. Це буде запас необхідних матеріалів, що дозволить швидко розгортати будівництво фортифікацій там, де це необхідно і де визначать наші військові», — зазначив він.



За словами Шмигаля, український уряд виділяє додаткові 142 млн гривень на ще шість проєктів відновлення, зокрема:



- 64,5 млн гривень спрямовуються на реконструкцію корпусу лікарні у Запоріжжі;



- 60 млн гривень — на ремонт трьох багатоквартирних будинків в Ірпені;



- 18 млн гривень — на ремонт двох багатоквартирних будинків у Бучі.





Раніше ми писали, що у Покровську та в Покровському районі Донецької області будуються фортифікаційні споруди. Кошти виділяються з кількох джерел: державного бюджету, регіонального бюджету та місцевих бюджетів.