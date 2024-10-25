Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Кабмін анонсував створення резерву для будівництва фортифікацій

25 жовтня 2024, 14:22

Кабмін анонсував створення резерву для будівництва фортифікацій

Йдеться про запас необхідних матеріалів. Фото: Денис Шмигаль Йдеться про запас необхідних матеріалів. Фото: Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет міністрів ухвалив рішення створити резерв матеріалів для будівництва фортифікаційних та інженерних споруд.

«Створюємо необхідний резерв для будівництва фортифікаційних та інженерних споруд. Це буде запас необхідних матеріалів, що дозволить швидко розгортати будівництво фортифікацій там, де це необхідно і де визначать наші військові», — зазначив він.

За словами Шмигаля, український уряд виділяє додаткові 142 млн гривень на ще шість проєктів відновлення, зокрема:

- 64,5 млн гривень спрямовуються на реконструкцію корпусу лікарні у Запоріжжі;

- 60 млн гривень — на ремонт трьох багатоквартирних будинків в Ірпені;

- 18 млн гривень — на ремонт двох багатоквартирних будинків у Бучі.



Раніше ми писали, що у Покровську та в Покровському районі Донецької області будуються фортифікаційні споруди. Кошти виділяються з кількох джерел: державного бюджету, регіонального бюджету та місцевих бюджетів.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Організації
Кабінет міністрів України
Інше
фортифікаційні споруди

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
14:19
Новий вид виплат для переселенців схвалив Кабінет міністрів України
13:45
У Селидовому російські військові закріпилися у кварталі багатоповерхівок — Мірошников
12:58
У Бердянську військові зі «Шторм Z» зарізали кадирівця — АТЕШ
11:58
В окупованому Донецьку військова поліція викрала цивільного прямо у супермаркеті
23:25
Головне за день: Росіяни штурмують Селідове. «Зачистки» у Маріуполі
22:35
«ДНР» заявила про поранення пенсіонера під час атаки безпілотника
14:49
«Безпрецедентна зачистка»: поблизу Маріуполя окупанти масово перевіряють місцеве населення
08:58
Російська армія просунулась у Селидовому та двох селах Донецької області — DeepState
23:26
Головне за день: Куди РФ піде далі в Україні? Таємний пункт договору між КНДР та РФ
23:21
Іржавий колір та запах каналізації: в окупованому Маріуполі жителі скаржаться на низьку якість води з-під крана
17:48
На Луганщині окупанти перевіряють місцевий бізнес та його працівників: у ОВА пояснили, з чим це пов'язано
16:58
У Кураховому на Донеччині поліцейські провели евакуацію під прицілом російських дронів
15:52
В окупованому Луганську брак водіїв комунального транспорту: місто на межі колапсу – ОВА
14:15
Воїни 24 ОМБр показали, як зараз виглядає Часів Яр
09:58
Російська армія може розпочати наступ на Запоріжжя — The Economist
08:45
Російські війська окупували Новосадове у Донецькій області
23:00
Головне за день: «Кадировці» розкрадають завод у Маріуполі. РФ прорвала оборону Часового Яру?
22:39
«ДНР» заявила про загибель 1 людини та поранення 8 під обстрілами
16:27
На окупованій Донеччині незаконно засуджено ще одного українського військовополоненого
12:15
У Селидовому війська РФ досягли успіхів на флангах і намагаються різко загострити ситуацію — офіцер ЗСУ
усі новини
16:32
Атака дрона РФ під Томиною Балкою: загинув чоловік, поранено матір і дитину
16:25
Зеленський відмовив Генеральному секретарю ООН у візиті до України
16:24
З початку року ДТЕК виготовив 760 тисяч запчастин для шахт
15:54
Російські військові готуються зустрічати солдатів КНДР у зоні бойових дій: ГУР перехопило розмови окупантів
15:50
Військові долучилися до радіодиктанту національної єдності прямо із Суджанської школи
15:45
Україна та РФ у Катарі обговорювали, як можна прискорити обмін полоненими
15:36
Сирський спростував заяву Путіна про оточення ЗСУ у Курській області РФ
15:20
ЗСУ знищили російський «Ураган»
14:55
Атакують без бронетехніки та повністю не знищують місто: у Нацгвардії розповіли, як війська РФ штурмують Селидове
14:22
Кабмін анонсував створення резерву для будівництва фортифікацій
14:19
Новий вид виплат для переселенців схвалив Кабінет міністрів України
13:45
У Селидовому російські військові закріпилися у кварталі багатоповерхівок — Мірошников
13:39
Армія РФ скинула бомбу на село у Волноваському районі: є пошкодження
13:25
Росія вдосконалила КАБи — тепер вони летять далі
13:18
Rheinmetall передав Україні ще 20 БМП Marder
13:03
Росія 27-28 жовтня застосує перших військових КНДР у війні проти України – розвідка
12:58
У Бердянську військові зі «Шторм Z» зарізали кадирівця — АТЕШ
12:44
У Верховній Раді назвали «моральним банкрутством ООН» візит генсека Гутерреша на саміт БРІКС у Казані
12:20
У Херсоні російський снаряд влучив у багатоквартирний будинок, поранено двох пенсіонерів
12:15
Удар по відділенню «Нової пошти» на Донеччині: аварійно-рятувальні роботи завершені
усі новини
ВІДЕО
Перехоплення розмови російських військових. Фото: кадр із відео Російські військові готуються зустрічати солдатів КНДР у зоні бойових дій: ГУР перехопило розмови окупантів
25 жовтня, 15:54
"Роніни" зі складу 65-ї ОМБр знищили російську РСЗВ БМ-27 "Ураган". Фото: кадр із відео ЗСУ знищили російський «Ураган»
25 жовтня, 15:20
«Приліт» у багатоквартирний будинок Херсона. Фото: кадр із відео У Херсоні російський снаряд влучив у багатоквартирний будинок, поранено двох пенсіонерів
25 жовтня, 12:20
«Дорога смерті» у Курській області. Фото: кадр із відео ЗСУ знищили техніку РФ на мільйони доларів у Курській області
25 жовтня, 11:30
У російської гаубиці розірвало ствол під час стрільби. Фото: кадр із відео Під час стрільби у російської гаубиці розірвало ствол
25 жовтня, 10:35
Порятунок людей у Лиманській громаді. Фото: кадр із відео «Снаряди зруйнували будинок, а дружина зазнала поранень»: на Донеччині поліцейські під вогнем росіян врятували сім'ї
24 жовтня, 17:01
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір