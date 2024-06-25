В Покровском районе строят фортификационные сооружения — глава ГВА

В Покровске и в Покровском районе Донецкой области строятся фортификационные сооружения. Средства выделяются из нескольких источников: государственного бюджета, регионального бюджета и местных бюджетов. Об этом сообщил начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.



По его данным, в Покровском районе ведется строительство высокоэшелонированной организационной обороны не только города, но и района.



Добряк отметил, что вблизи города Покровск строится линия оборона, она определена военным руководством.



«Мы благодарны социально ответственному бизнесу за финансирование этого проекта. Что касается возможных расходов на оборонные сооружения из местного бюджета, мы выделили 13 миллионов гривен на материалы, которые будут храниться в материальном резерве», — резюмировал начальник ГВА.





Ранее мы писали, что на Донетчине строят третью линию обороны. Глава государства лично проверил фортификации.