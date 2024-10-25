КНДР готується відправити другу партію військових до Росії — розвідка Південної Кореї

Друга партія північнокорейських військ незабаром вирушить до Росії, повідомляє Bloomberg з посиланням на документи південнокорейської розвідки, передані союзникам.



«Перша група із 1500 елітних бійців спецзагону вже проходить підготовку на Далекому Сході Росії в рамках запланованого розгортання близько 10 тисяч північнокорейських солдатів, згідно з документами. Вони були доставлені до порту Владивосток між 8 і 13 жовтня після першого візиту російських військових кораблів до північнокорейських вод з 1990 року, показала оцінка. У документах також викладено подробиці масштабів постачання зброї з Північної Кореї для підтримки військових операцій Росії під час її повномасштабного вторгнення в Україну», — пише видання.



Так, аналіз показав, що із серпня минулого року Пхеньян відправив близько 8 мільйонів снарядів північнокорейського виробництва калібру 122 мм та 152 мм. Близько 100 ракет Hwasong-11, а також протитанкову зброю Bulsae-4 також було вперше виявлено на полі бою в Україні.



«За словами урядовця, обізнаного в цьому питанні та попросивши не називати його імені, оскільки це питання не є публічним, це значно перевищує деякі європейські оцінки обсягу постачань північнокорейської зброї до Росії», — зазначає видання.



Південна Корея надасть частину розвідувань посадовцям НАТО на засіданні Північноатлантичної ради у понеділок, 28 жовтня. Потенційні відповіді НАТО обмежені, але можуть включати посилення підтримки України та налагодження партнерських відносин в Індо-Тихоокеанському регіоні, повідомили джерела.



Передбачається, що північнокорейські війська будуть відправлені на передову приблизно через місяць після підготовки на військових об'єктах у Владивостоці, Уссурійську, Хабаровську та Благовіщенську буде завершено, згідно з південнокорейськими документами.



Кремль планує забезпечити північнокорейців зброєю та бойовою формою, а також підробленими посвідченнями особистості, щоб вони виглядали як жителі східних регіонів Росії.