Російські військові готуються зустрічати солдатів КНДР у зоні бойових дій: ГУР перехопило розмови окупантів

Перехоплення розмови російських військових. Фото: кадр із відео

Головне управління розвідки перехопило розмови військовослужбовців 810-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ, яка бере участь у бойових діях на Курському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі ГУР.



У перехопленнях окупанти обговорюють підготовку до прийому та розподілу військовослужбовців КНДР – умовна назва батальйон «К» – на Курському напрямку.



Для організації взаємодії росіяни планують закріпити одного перекладача та трьох військовослужбовців РФ за кожними 30 військовослужбовцями КНДР. Однак самі загарбники висловлюють сумнів у можливості забезпечити прибулих північнокорейських солдатів російським командним складом.

Нагадаємо, що Росія 27-28 жовтня застосує перших військових КНДР у війні проти України.