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Російські військові готуються зустрічати солдатів КНДР у зоні бойових дій: ГУР перехопило розмови окупантів

25 жовтня 2024, 15:54

Російські військові готуються зустрічати солдатів КНДР у зоні бойових дій: ГУР перехопило розмови окупантів

Перехоплення розмови російських військових. Фото: кадр із відео Перехоплення розмови російських військових. Фото: кадр із відео

Головне управління розвідки перехопило розмови військовослужбовців 810-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ, яка бере участь у бойових діях на Курському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі ГУР.

У перехопленнях окупанти обговорюють підготовку до прийому та розподілу військовослужбовців КНДР – умовна назва батальйон «К» – на Курському напрямку.

Для організації взаємодії росіяни планують закріпити одного перекладача та трьох військовослужбовців РФ за кожними 30 військовослужбовцями КНДР. Однак самі загарбники висловлюють сумнів у можливості забезпечити прибулих північнокорейських солдатів російським командним складом.

Нагадаємо, що Росія 27-28 жовтня застосує перших військових КНДР у війні проти України.

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