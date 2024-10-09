Обстріли Донецької області: один загиблий та 11 поранених за добу

Обстріли Донецької області: 1 загиблий та 11 поранених за добу

За 9 жовтня росіяни вбили одного мешканця Донецької області – у Костянтинівці. Про це у телеграмі написав голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«Ще 11 людей в області за добу дістали поранення. Вісім людей зазнали поранень в Костянтинівці, по одному в Лимані, Мирнограді та Цукуриному», - зазначив Філашкін.



Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області без урахування Маріуполя та Волновахи склала 2802 людей убитими та 6261 – пораненими.



Нагадаємо, днем раніше війська РФ вбили одного жителя Слов'янська та поранили ще 12 цивільних.



