Обстріли Донеччини: один загиблий і 12 поранених за добу

Результат обстрілів РФ у Донецькій області. Фото: Філашкін

Минулої доби російські війська вбили одного жителя Донецької області — у Слов'янську. Про це у телеграмі написав голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.







«Ще 12 людей в області за добу дістали поранення: семеро людей зазнали поранень у Слов'янську, четверо у Костянтинівці та ще поранено одного мешканця у Сонцівці», — зазначив голова Донецької ОВА.



Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області без урахування Маріуполя та Волновахи склала 2801 особа вбитими та 6249 – пораненими.



Раніше стало відомо, що внаслідок обстрілу Слов'янська, зазнав поранень чоловік 44 років, який перебував в автомобілі. Він був доставлений до лікарні, де помер.