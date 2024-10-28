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Волонтер ООН шпигував за Силами оборони на Покровському напрямку

28 жовтня 2024, 10:34

Волонтер ООН шпигував за Силами оборони на Покровському напрямку

«Волонтер» ООН шпигував за Силами оборони. Фото: Донецька прокуратура «Волонтер» ООН шпигував за Силами оборони. Фото: Донецька прокуратура

Служба безпеки затримала на Донеччині волонтера ООН, який працював на ФСБ, шпигувавши за Силами оборони на Покровському напрямку. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Ним виявився завербований окупантами 34-річний мешканець Покровська. Прикриваючись волонтерською діяльністю, він шпигував за локаціями Сил оборони на Покровському напрямку, де зараз зафіксовано найбільшу концентрацію російських атак.

«Завданням російського агента було виявити локації українських піхотинців і артилерії, які тримають оборону під райцентром», - розповіли у службі безпеки.

«Волонтер» ООН шпигував за Силами оборони. Фото: СБУ

За матеріалами справи, для пошуку координат фігурант об'їжджав райцентр та прилеглі населені пункти під виглядом постачання гуманітарної допомоги місцевим жителям.

Отримані дані він месенджером передавав своєму російському куратору. Росіяни використовували інформацію від агента для планування нових атак на Покровськ з використанням керованих авіабомб та FPV-дронів.

«Волонтер» ООН шпигував за Силами оборони. Фото: СБУ

«Волонтер» ООН шпигував за Силами оборони. Фото: СБУ

Зараз він перебуває під вартою. Затриманому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна.

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