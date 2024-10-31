В окупованому Маріуполі школярам видали глобуси, на яких кілька областей України у складі РФ

Видані маріупольським школярам глобуси. Фото: сторінка Маріупольської міської ради у Телеграм

У Маріуполі росіяни видали школярам глобуси, на яких захоплені українські території позначені у складі РФ. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.



Йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Щобільше, у складі країни-агресора позначені навіть території, які зараз не перебувають під російською окупацією. Зокрема, Краматорськ, Слов'янськ, Покровськ, Херсон та Запоріжжя.



«Окупанти намагаються максимально насадити дітям не лише викривлену історію, а й реальність», – зазначили у мерії.

Нагадаємо, що у Маріуполі окупанти знищили старовинну школу, на її місці зводять нову будівлю.