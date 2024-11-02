Обстріл Іванопілля на Донеччині: двоє людей загинули

Двоє людей загинули внаслідок обстрілу Іванопілля Костянтинівської громади. Про це повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації.



Увечері 2 листопада село зазнало удару з російської артилерії. Загинули 60-річний чоловік та 54-річна жінка.



Пошкоджено 4 приватні будинки, лінія електропередач та газопровід.



Приватні будинки та адміністративні будинки на Донеччині стали мішенню російських військ 1 листопада. За добу окупанти 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомили в обласній військовій адміністрації.