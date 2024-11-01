Росія вдарила по відділку поліції у центрі Харкова: багато постраждалих

Внаслідок ракетного удару РФ по Харкову загинув поліцейський, ще 26 правоохоронців та четверо цивільних поранено.

Окупанти вдарили за місцем дислокації поліцейських у центрі Харкова двома ракетами. Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Виговський.

На місці влучення працюють слідчі та криміналісти.

«Попередньо ворог застосував ракети С-300. 1 листопада о 16:05 російські війська вдарили по центру Харкова. Пошкоджено адмінбудівлю та будівлі поряд. Загинув полковник поліції Андрій Матвієнко», — розповіли у поліції.

Раніше ми писали, що ввечері 30 жовтня російські окупанти керованою авіаційною бомбою вдарили по багатоповерховому будинку в Харкові.