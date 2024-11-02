Атака безпілотника на Київ: у житловому будинку виникла пожежа, є постраждалі

Рано вранці у суботу Росія атакувала Київ безпілотниками. Внаслідок падіння уламків збитого БПЛА у Святошинському районі столиці постраждали двоє людей. Про це повідомив мер Віталій Кличко.

«Наразі двоє постраждалих у Святошинському районі у житловому будинку, де сталася пожежа внаслідок попадання уламків БпЛА. Одного з них госпіталізували, одному медики надали допомогу на місці», — розповів він.

Пошкоджено квартири на двох останніх поверхах 16-поверхового житлового будинку.

Рятувальники евакуювали 18 мешканців будинку. Пожежу загашено, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.