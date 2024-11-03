Сили ППО збили одну керовану ракету і 66 дронів-камікадзе — Повітряні сили

ППО збила одну ракету та 66 дронів. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Російські окупанти вкотре атакували територію України за допомогою керованої ракети та 96 ударних дронів-камікадзе. Сили ППО збили ракету та 66 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 03 листопада 2024 року (з 17:30 2 листопада) ворог завдав удару керованої авіаційною ракетою Х-59/69 з повітряного простору Курської області, 96-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу з напрямків Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ», — йдеться у повідомленні.



Станом на 09:00 сили та засоби протиповітряної оборони збили керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 66 БпЛА у Київській, Сумській, Хмельницькій, Житомирській, Миколаївській, Одеській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях.



Крім того, 27 ворожих безпілотників локально втрачено, 1 БПЛА — полетів до Білорусі. У повітрі — два ударні БПЛА. Бойова робота продовжується.





Раніше ми писали, що російська армія минулої доби, 2 листопада, обстріляла Донецьку область. Внаслідок атак двоє мешканців загинули, ще один — травмований.