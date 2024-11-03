Окупанти вдарили по Покровську: пошкоджено будинки

Минулої доби, 2 листопада, російські війська завдали по Покровську ударів за допомогою ствольної артилерії. Внаслідок атаки пошкоджено будинки. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«Близько 09:30 снаряди влучили на територію приватного будинку у південній частині Покровська. Пошкоджено щонайменше 4 приватні будинки. Без постраждалих», — йдеться у повідомленні.



Крім того, було пошкоджено газопровід. На сьогодні ремонтні роботи вже виконано, газ подається.



У відомстві закликали мешканців Покровської громади евакуюватись у безпечні регіони України.





Раніше ми писали, що російська армія минулої доби, 2 листопада, обстріляла Донецьку область. Внаслідок атак двоє мешканців загинули, ще один — травмований.