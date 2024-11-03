Нацгвардійці над Києвом збили російський дрон з кулемета

Військовослужбовці Нацгвардії збили російський дрон. Фото: Нацгвардія

У неділю, 3 листопада, російські окупанти атакували українську столицю дронами. Стало відомо, що військовослужбовці Національної гвардії збили російський БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі НГУ.



«Під час чергової російської повітряної атаки на Київщину нацгвардійці успішно знищили ворожий безпілотний апарат точним вогнем з кулемета», — йдеться у повідомленні.

Крім того, дії гвардійців з охорони повітряного простору над столицею дозволили знищити російський БПЛА без людських жертв та руйнувань.



Раніше ми писали, що російські окупанти в черговий раз атакували територію України за допомогою керованої ракети та 96 ударних дронів-камікадзе. Сили ППО збили ракету та 66 БПЛА.