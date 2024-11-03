В окупованому Криму впала російська ракета: зруйнований будинок — ЗМІ

Російська ракета впала. Фото: Кримський вітер

У тимчасово анексованому Криму в неділю, 3 листопада, стався інцидент. Російська ракета впала на житловий будинок. Про це повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер».



«Запущена ракета далеко не відлетіла і впала в селі Скворцове Сімферопольського району», — йдеться в повідомленні.



Крім того, зруйновано будинок на вул. Терешкової, район оточений поліцією та ФСБ. Інших подробиць наразі немає.



Раніше ми писали, що вночі 23 жовтня БПЛА атакували мобільний пункт 31-ї дивізії ППО російських військ, розташований за кілька кілометрів від села Оленівка в окупованому Криму.