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Внаслідок детонації вибухового пристрою загинув чоловік у Бєлгородській області РФ

03 листопада 2024, 17:25

Внаслідок детонації вибухового пристрою загинув чоловік у Бєлгородській області РФ

У Бєлгородській області 3 листопада загинув чоловік через скидання вибухового пристрою з безпілотника. Про це повідомив губернатор регіону Вячеслав Гладков.

За його даними, це сталося у прикордонному хуторі Кисельов Волоконовського району Бєлгородської області.

«Від отриманих тяжких травм він помер до приїзду бригади швидкої медичної допомоги», — зазначив Гладков.

Раніше ми писали, що у селі Нова Таволжанка Шебекинського муніципального округу Бєлгородської області двоє чоловіків постраждали внаслідок розриву касетних боєприпасів.

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Люди
Вячеслав Гладков
Місця
Росія Бєлгородська область

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