Внаслідок детонації вибухового пристрою загинув чоловік у Бєлгородській області РФ

У Бєлгородській області 3 листопада загинув чоловік через скидання вибухового пристрою з безпілотника. Про це повідомив губернатор регіону Вячеслав Гладков.



За його даними, це сталося у прикордонному хуторі Кисельов Волоконовського району Бєлгородської області.



«Від отриманих тяжких травм він помер до приїзду бригади швидкої медичної допомоги», — зазначив Гладков.

Раніше ми писали, що у селі Нова Таволжанка Шебекинського муніципального округу Бєлгородської області двоє чоловіків постраждали внаслідок розриву касетних боєприпасів.