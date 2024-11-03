РФ вдарила по Мирнограду: постраждав пенсіонер

Місто Мирноград Донецької області 3 листопада потрапило під російський обстріл. Відомо про одного постраждалого. Про це повідомила прессекретар Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва, повідомляє Суспільне Донбас.



За її словами, росіяни обстріляли місто близько 07:00.



«Вони (російські окупанти – ред.) влучили по житловій забудові. Внаслідок обстрілу отримав мінно-вибухову травму і поранення черевної порожнини 71-річний мешканець багатоквартирного будинку», — зазначила вона.



Правоохоронці розпочали розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України, а саме порушення законів та звичаїв війни.



Раніше ми писали, що за добу російські окупанти тричі обстріляли населені пункти Донеччини. Внаслідок ударів є жертви, також пошкоджено житлові будинки.