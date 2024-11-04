У Харківській області ЗС РФ ударили по багатоповерхівці: троє людей загинули

Під завалами п'ятиповерхового будинку на Харківщині шукають тіла трьох загиблих. Фото: прокуратура

Увечері 3 листопада близько 20:50 російські війська завдали авіаційного удару по селищу Ковшарівка у Куп'янському районі Харківської області. Внаслідок атаки ракета влучила у п'ятиповерховий житловий будинок. Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За попередніми даними, під завалами можуть перебувати тіла трьох людей: двох жінок та одного чоловіка. Крім того, 71-річна жінка зазнала травм.

Куп'янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

На місці події продовжуються роботи з розбору завалів з огляду на ситуацію з безпекою у населеному пункті.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 4 листопада російські війська завдали ударів КАБами по Харкову. Відомо про 14 постраждалих.