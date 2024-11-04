Взимку світла в Україні може не бути до 20 годин на добу — Politico

Світла в Україні нинішньої зими може не бути більшу частину доби. Ілюстративне фото

Цієї зими на Україну знову чекає важка зима, а віялові відключення світла можуть тривати до 20 годин на добу через загрозу дефіциту електроенергії. Про це пише американське видання Politico із посиланням на думку експертів у сфері енергетики.

Зазначається, що масовані повітряні атаки Росії призвели до того, що Україна переважно залежить від ядерної інфраструктури, яка залишається незахищеною від ракетних ударів.

Експерти прогнозують віялові відключення, через які українці залишатимуться без електрики більшу частину дня. До цього додають різке похолодання та руйнівні удари по атомній енергосистемі.

«Україна може зіткнутися з відключеннями електроенергії на 20 годин на добу», — сказав Олександр Харченко, керуючий директор Центру досліджень енергетичної галузі та радник уряду України з питань енергетики.

Цю оцінку поділяють і союзники України, оскільки Київ звертається до них по допомогу.

«Ми очікуємо на дуже сувору зиму. Люди помруть у своїх будинках, бо Росія знищує енергетичну інфраструктуру», — сказав один високопосадовець Сполучених Штатів на умовах анонімності.

За словами Геннадія Рябцева, головного наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень України, лише наприкінці серпня Москва випустила понад 200 ракет та безпілотників по енергетичних об'єктах країни, завершивши кампанію, яка скоротила потужності виробництва електроенергії в Україні більш ніж на 9 ГВт. Це 8 електростанцій та понад 800 об'єктів теплопостачання.

«Найбільш реалістичний сценарій, з яким зіткнеться країна цієї зими, передбачає обмеження постачання електроенергії промисловості та домогосподарств на 8 — 14 годин на добу. Російські удари, очевидно, продовжаться, і ніщо не може гарантувати захист щойно відновлених об'єктів від атак через відсутність багаторівневої системи протиповітряної та протиракетної оборони», — додав він.

Особливо серйозними будуть атаки на українські АЕС, вважає аналітик Харченко. Реактори, підконтрольні Києву, зараз забезпечують 60 відсотків загального виробництва електроенергії в країні, і будь-які ракетні удари по енергетичній інфраструктурі, яка підтримує ці станції, можуть вивести їх із ладу.

Ще одним непередбачуваним фактором є сама погода. За словами Карло Буонтемпо, директора служби ЄС зі зміни клімату Copernicus, досі немає чіткого сигналу, який би вказував на те, наскільки холодними будуть найближчі місяці в країні. Однак, зазначив він, різке похолодання є ймовірним.

«У гіршому випадку — температура впаде нижче мінус 10 градусів за Цельсієм і Москва зашкодить українським атомним станціям — країна може зіткнутися з відключенням електроенергії до 20 годин на добу», — сказав Харченко.

Раніше народний депутат, голова підкомітету ВР з питань енергозбереження Сергій Нагорняк заявив, що стан енергосистеми залежатиме від того, чи Україна зможе відновити до зими енергетичну інфраструктуру чи побудувати нову, і від російських обстрілів енергооб'єктів.