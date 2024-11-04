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Україна в жовтні скоротила імпорт електроенергії на 58%

04 листопада 2024, 14:44

Україна в жовтні скоротила імпорт електроенергії на 58%

У жовтні 2024 року імпорт електроенергії скоротився на 58% - до 181 тис. МВт-год. Про це свідчать дані моніторингу ExPro Electricity.

У жовтні імпорт електроенергії скоротився на 58% порівняно з вереснем. Найбільше електроенергії у жовтні було поставлено з Угорщини – 32,8% загального обсягу.

Імпорт електроенергії у 2023-2024 роках. Фото: expro.com.ua

На другому місці Словаччина — 25,4%, третя Румунія — 24,8%. Загалом обсяг імпорту електроенергії скоротився за усіма напрямами — найбільше з Польщі на 77%.

Порівняно з жовтнем 2023 року імпорт електроенергії в Україну зріс у 9,5 раза. Зазначається, що у 74 населених пунктах України не буде електропостачання через штормову погоду.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Донецьку також немає електропостачання у 10752 абонентів. Немає світла у Кіровському районі міста.

Раніше повідомлялося, що Україна та ЄС домовилися про збільшення можливості імпорту електроенергії взимку до 2,1 ГВт.

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