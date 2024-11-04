Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

У Зеленського відповіли, чи ведуть Україна і Росія переговори про припинення ударів по енергетиці

04 листопада 2024, 19:24

У Зеленського відповіли, чи ведуть Україна і Росія переговори про припинення ударів по енергетиці

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак. Фото: ОПУ Глава Офісу президента України Андрій Єрмак. Фото: ОПУ

Переговори України та Росії про припинення взаємних ударів по енергетиці – це точно неправда. Про це в інтерв'ю в ефірі національного телемарафону повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, Україна провела тематичні конференції.

«Перша конференція була з енергетичної безпеки. Вона була онлайн, але таким співорганізатором виступив Катар. І коли ця конференція відбулася, ми зафіксували принципи щодо цього пункту «формули миру». Було дуже багато країн», – сказав Єрмак.

Глава ОПУ зазначив, що представники Росії у цій конференції не брали участі.

«Ми зафіксували принципи й після цього сказали: якщо сьогодні Катар чи інша країна готова імплементувати ці домовленості через угоди з Україною окремо та, наприклад, окремо із Російською Федерацією – будь ласка. Якщо хтось готовий після цього, відчуває, що у цих рамках готовий імплементувати досягнення цієї конференції – будь ласка. Що мені відомо на сьогодні: поки що жодних домовленостей ні в кого немає. Якщо такі домовленості будуть, то Україна готова їх розглянути. Тому що це абсолютно відповідає тим принципам, які закладені у «формулі миру» України. Точно можу сказати – Україна жодних переговорів із Росією не веде», – резюмував він.

Нагадаємо, що Захід збільшив постачання зброї Україні.

ТЕГИ

Люди
Андрій Єрмак
Місця
Росія Україна Катар
Інше
Війна переговори Енергетика Формула миру Удари

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
17:30
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
15:08
У Маріуполі штормовий вітер валить дерева та зриває дахи
13:50
Громадянин США, який шпигував в Україні на РФ, кілька років жив у Росії перед війною
13:44
Окупований Донецьк частково знеструмлений: причина
13:07
У Маріуполі продовжується русифікація дітей: у місті проходять уроки пропаганди до «дня народної єдності»
08:50
Війська РФ просунулися в низці населених пунктів — DeepState
23:00
Головне за день: Армія РФ захопила два села. У Криму ракета впала на будинок
20:22
РПЦ замінила Донецького митрополита УПЦ МП на росіянина. Архієреї в Україні обурені
17:07
В окупованому Криму впала російська ракета: зруйнований будинок — ЗМІ
12:56
Армія РФ захопила два населені пункти на Донеччині
23:29
Головне за день: У Британії засудили «вагнерівця». Росія просунулась на Донеччині
22:57
У РФ заявили про захоплення села Максимівка на Донеччині
13:33
В окупованій Горлівці під обстрілами постраждали 4 особи
23:21
Головне за день: КНДР визнала участь у війні. У Росії горіла нафтобаза
21:40
У Маріуполі конфісковане житло віддадуть силовикам. Селидове окуповано — дайджест ►
17:01
Москва може змусити Україну до невигідних переговорів — Bloomberg
11:46
Дрон ударив по машині радника глави угрупування «ДНР»
11:08
Жителям окупованої Луганщини стане складніше потрапити на прийом до лікаря: в ОВА пояснили, з чим це пов'язано
09:36
У Сіверськодонецьку росіяни глушать мобільний зв'язок: смартфонами може користуватися лише окупаційна влада – ОВА
08:10
Армія РФ просунулась біля шести населених пунктів Донецької області — DeepState
усі новини
20:30
Президент Словаччини відхилив усі запити на вступ до лав ЗСУ
20:10
Український МіГ-29 скинув 8 авіабомб на окупантів у Запорізькій області
19:24
У Зеленського відповіли, чи ведуть Україна і Росія переговори про припинення ударів по енергетиці
19:15
Канада передасть Україні першу систему ППО NASAMS до кінця року
18:59
БпЛА десантників вразили зенітний комплекс росіян «Бук-М2»
18:25
У МВА розповіли, скільки будинків у Краматорську і Слов'янську підключили до опалення та які є проблеми
18:05
На Лимано-Куп'янському напрямку ЗСУ збили російський дрон «ZALA»
17:30
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
17:27
У Херсонській області під час розмінування загинув поліцейський
17:08
РФ використовує вдесятеро більше дронів, ніж торік — Зеленський
16:51
У Дніпрі через штормовий вітер зупинка впала на людей: є постраждалі
16:41
Українські десантники знищили колони російської бронетехніки на Курахівському напрямку: у ЗСУ показали відео
16:22
Рятувальники евакуювали шістьох людей на Куп'янському напрямку
15:57
«Є важливі зрушення»: Захід збільшив постачання зброї Україні – Зеленський
15:10
У Покровську та Родинському не працюють банкомати «Ощадбанку»
15:08
У Маріуполі штормовий вітер валить дерева та зриває дахи
14:44
Україна в жовтні скоротила імпорт електроенергії на 58%
14:20
Євросоюз готується до зміни курсу США по Україні після президентських виборів — ЗМІ
14:09
СБУ повідомила про підозру трьом українцям, які воювали проти ЗСУ у Курській області
13:56
МВС показало нічну роботу зі знищення російських «Шахедів»
усі новини
ВІДЕО
МіГ-29 України скинув 8 бомб на окупантів у Запоріжжі. Фото: кадр із відео Український МіГ-29 скинув 8 авіабомб на окупантів у Запорізькій області
04 листопада, 20:10
На Лимано-Куп'янському напрямку збито російський дрон «ZALA». Фото: кадр із відео На Лимано-Куп'янському напрямку ЗСУ збили російський дрон «ZALA»
04 листопада, 18:05
У Дніпрі штормовий вітер повалив зупинку на людей, є постраждалі. Фото: ХДніпро/Тelegram У Дніпрі через штормовий вітер зупинка впала на людей: є постраждалі
04 листопада, 16:51
Колона російської бронетехніки на Курахівському напрямку. Фото: кадр із відео Українські десантники знищили колони російської бронетехніки на Курахівському напрямку: у ЗСУ показали відео
04 листопада, 16:41
Через сильні пориви вітру в Маріуполі дерева падають прямо на проїжджу частину. Фото: соцмережі У Маріуполі штормовий вітер валить дерева та зриває дахи
04 листопада, 15:08
МВС опублікувало знищення «Шахедів». Фото: кадр із відео МВС показало нічну роботу зі знищення російських «Шахедів»
04 листопада, 13:56

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір