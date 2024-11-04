У Зеленського відповіли, чи ведуть Україна і Росія переговори про припинення ударів по енергетиці

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак. Фото: ОПУ

Переговори України та Росії про припинення взаємних ударів по енергетиці – це точно неправда. Про це в інтерв'ю в ефірі національного телемарафону повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.



За його словами, Україна провела тематичні конференції.



«Перша конференція була з енергетичної безпеки. Вона була онлайн, але таким співорганізатором виступив Катар. І коли ця конференція відбулася, ми зафіксували принципи щодо цього пункту «формули миру». Було дуже багато країн», – сказав Єрмак.



Глава ОПУ зазначив, що представники Росії у цій конференції не брали участі.



«Ми зафіксували принципи й після цього сказали: якщо сьогодні Катар чи інша країна готова імплементувати ці домовленості через угоди з Україною окремо та, наприклад, окремо із Російською Федерацією – будь ласка. Якщо хтось готовий після цього, відчуває, що у цих рамках готовий імплементувати досягнення цієї конференції – будь ласка. Що мені відомо на сьогодні: поки що жодних домовленостей ні в кого немає. Якщо такі домовленості будуть, то Україна готова їх розглянути. Тому що це абсолютно відповідає тим принципам, які закладені у «формулі миру» України. Точно можу сказати – Україна жодних переговорів із Росією не веде», – резюмував він.

Нагадаємо, що Захід збільшив постачання зброї Україні.