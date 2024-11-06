Трамп оголосив себе переможцем виборів президента США та пообіцяв закінчити війни: Зеленський уже його привітав

Дональд Трамп під час виступу перед прихильниками та виборцями. Фото: кадр із відео

Кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп оголосив себе переможцем президентських виборів у США. Про це стало відомо з його виступу перед прихильниками та виборцями у місті Палм-Біч у штаті Флорида.



Трамп заявив, що загалом він розраховує набрати 315 голосів виборців.



«Ми допоможемо нашій країні «вилікуватись». Наша країна потребує допомоги. Дуже потребує. Я хочу подякувати американському народу за обрання мене 47-м президентом США. Я не заспокоюся, поки ми не створимо сильну та процвітаючу Америку. Настане «золоте століття» Америки», – сказав кандидат від Республіканської партії.



Він пообіцяв закінчити війни у світі.



«Раніше при мені не було воєн. Ми воювали лише з «ІДІЛ». Я не хочу розпочинати війни, я хочу триматися від них якомога далі», – зазначив Трамп.



За інформацією американського телеканалу CNN, Трамп наразі набрав 266 голосів виборців із 270 необхідних.



Своєю чергою президент України Володимир Зеленський вже привітав Дональда Трампа із перемогою на виборах глави Білого дому та назвав її «вражаючою».



«Я ціную прихильність президента Трампа до підходу «мир через силу» у глобальних справах. Саме цей принцип реально наблизить справедливий мир в Україні. Сподіваюся, що ми разом втілимо його у життя. Ми очікуємо на епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом президента Трампа. Розраховуємо на подальшу потужну двопартійну підтримку України у Сполучених Штатах», – сказав Зеленський.



Як зазначив глава держави, Україна зацікавлена у розвитку взаємовигідного політичного та економічного співробітництва, яке принесе користь обом країнам.



«Україна як одна з найсильніших військових держав Європи прагне забезпечити довготривалий мир і безпеку в Європі та трансатлантичній спільноті за підтримки наших союзників», – заявив він.

Нагадаємо, що 1 листопада США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 425 мільйонів доларів.