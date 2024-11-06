Другу добу на Донеччині не фіксують жертв і постраждалих внаслідок атак РФ

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

За добу, 5 листопада, російські окупанти сім разів обстріляли населені пункти Донецької області. Другий дня поспіль інформація про постраждалих не надходила. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За словами Філашкіна, під удар потрапили три райони.



Покровський район. Пошкоджено численні приватні будинки у Кураховому і 1 будинок у Ганнівці. Обстріляні Мар'їнська і Гродівська громади.



Краматорський район. У Торському Лиманської громади пошкоджено будинок. У Костянтинівці пошкоджено кав'ярню, лінію електропередач і 2 автівки.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і промислова будівля.



Раніше ми писали, що окупаційні війська РФ минулої доби, 5 листопада, обстріляли автодорогу Покровської громади Донецької області. Зокрема, під атаку потрапило селище Шевченка.