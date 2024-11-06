У Маріуполі росіяни вирішили «переробити» унікальний храм, який увійшов до Книги рекордів України

Храм святого Петра Могили та собор Успіння Пресвятої Богородиці у Маріуполі. Фото: сторінка Маріупольської міськради у Телеграм

Російські окупанти вирішили «переробити» унікальний маріупольський храм, який увійшов до Книги рекордів України. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.



Йдеться про храм святого Петра Могили та собор Успіння Пресвятої Богородиці. Він увійшов до Книги рекордів України як єдиний храм у світі, повністю розписаний петриківським розписом.



Тепер окупанти вирішили «привести храм у відповідність до канонів РПЦ». Для цього до міста відправили «православних волонтерів». Вони змінюватимуть оздоблення будівлі.



«Храм до повномасштабного вторгнення відновлювали волонтери коштом меценатів. Будівля розташована у Приморському районі. Розпис храму виконала львівська майстриня Ольга Черьомушкіна. Під час блокади Маріуполя у 2022 році храм став притулком для мешканців. Після захоплення Маріуполя до храму приїхала комісія РПЦ, яка заявила, що будівля не відповідає вимогам російської церкви й все це потрібно переробити», – розповіли у мерії.

Нагадаємо, що в окупованому Маріуполі школярам видали глобуси, на яких кілька областей України у складі РФ.