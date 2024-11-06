У Покровській громаді залишається 18 тисяч людей, майже сотня дітей — Філашкін

У Покровській громаді на Донеччині залишаються 18 тисяч осіб, дітей — 99. У місті великі проблеми з постачанням води, електрики та газу. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«У Покровській громаді залишається 18 тисяч осіб, серед них 99 дітей. У самому Покровську 11,5 тисячі чоловік і 51 дитина. Місто відкрите для в'їзду, евакуація продовжується. У місті працюють деякі магазини і «Укрпошта», — зазначив він.



За словами Філашкіна, у Покровську проблеми з водою, електропостачанням та газом, росіяни щодня обстрілюють місто FPV-дронами.



Крім того, начальник Донецької ОВА зазначив, що у місті Курахово залишається 1000 осіб, поки немає можливості їх вивезти.



Раніше ми писали, що за добу, 5 листопада, російські окупанти сім разів обстріляли населені пункти Донецької області. Другого дня поспіль інформація про постраждалих не надходила.