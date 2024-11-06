Розстріл полонених бійців ЗСУ під Покровськом: жертв воєнного злочину РФ ідентифікували

Правоохоронці ідентифікували шістьох розстріляних росіянами українських військовослужбовців на Покровському напрямку. Про це в ефірі «Суспільне. Студія» повідомив начальник управління Департаменту протидії злочинам, скоєним в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора України Денис Лисенко.



За його словами, правоохоронці також вживають заходів, щоб встановити долю всіх людей, які там перебували.



«Ми вже маємо попередню інформацію щодо безпосередніх виконавців, тобто тих підрозділів ЗС РФ, які штурмували наші позиції. І зараз ми намагаємося підтвердити чи спростувати цю інформацію. Ми вже маємо орієнтир, хто це міг бути. Зараз збираємо докази на підтвердження нашої версії», – розповів Лисенко.

Нагадаємо, що російські окупанти 23 жовтня розстріляли трьох полонених військовослужбовців ЗСУ у місті Селидове, ще трьох – 1 листопада поблизу селища Вишневе.