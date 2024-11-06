Адміністрація Байдена виділить Україні 6 млрд доларів до інавгурації Трампа — ЗМІ

Адміністрація чинного президента США Джозефа Байдена планує відправити 6 млрд доларів, які залишилися на допомогу Україні до інавгурації Дональда Трампа 20 січня 2025 року, повідомляє Politico.



«Адміністрація Байдена планує поспіхом вивести останні з більш ніж 6 мільярдів доларів, що залишилися як допомога Україні в галузі безпеки, до дня інавгурації, оскільки команда, що йде, готується до припинення потоку зброї після вступу на посаду обраного президента Дональда Трампа», — сказано в повідомленні.



За наведеними Politico даними, адміністрація Байдена має у своєму розпорядженні 4,3 млрд доларів на надання зброї зі складів армії США, яка потім заміщається, і ще 2,1 млрд доларів — на закупівлю озброєнь за контрактами з американськими оборонними компаніями.



За інформацією Politico, Білий дім прагне використовувати ці кошти якнайшвидше, щоб Україна мала достатньо зброї для протидії російським наступальним діям.



Водночас джерела Politico вказують, що на надання виділеної США зброї в Україну «зазвичай потрібні місяці», тому оголошені найближчими тижнями пакети навряд чи надійдуть у повному обсязі до кінця січня 2025 року, тоді як Трамп зможе призупинити їхнє відправлення.



За словами джерел видання, іншою проблемою є відсутність достатньої кількості зброї на складах армії США, а її заміщення, яке й оплачується із виділених 6 млрд доларів, може зайняти деякий час.

Кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп оголосив себе переможцем президентських виборів у США.



Нагадаємо, що 1 листопада США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 425 мільйонів доларів.