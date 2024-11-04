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Євросоюз готується до зміни курсу США по Україні після президентських виборів — ЗМІ

04 листопада 2024, 14:20

Євросоюз готується до зміни курсу США по Україні після президентських виборів — ЗМІ

Найближчі союзники Вашингтона в Європі готуються до можливого розриву трансатлантичних відносин із США у разі перемоги на американських виборах колишнього президента Дональда Трампа. Про це повідомляє американське видання The Washington Post з посиланням на 15 джерел серед політиків, дипломатів та аналітиків із п'яти європейських країн.

За словами співрозмовників видання, політики в Європі обговорюють заходи щодо захисту від Трампу домовленостей у сфері безпеки, зокрема щодо війни Росії проти України.

The Washington Post зокрема пише про спроби європейських чиновників просунути військову допомогу Києву до виборів у США. Крім того, нове керівництво НАТО взяло на себе частину завдань Пентагону щодо координації військової допомоги Україні, зазначає газета.

Також Євросоюз наростив військові витрати до найвищого рівня з часів холодної війни. Але, за словами європейських чиновників, можлива втрата підтримки США в оборонній сфері вдарить по Євросоюзу.

Трамп у ході передвиборчої кампанії неодноразово заявляв, що здатен за добу припинити війну Росії з Україною. Крім того, колишній президент заявив, що припинить виплати Києву. Трамп закликав країни-члени НАТО зрівняти витрати на допомогу Україні з американськими.

За даними The Washington Post, в офісі президента Володимира Зеленського вважають, що зможуть схилити Трампа на свій бік, якщо той виграє вибори президента США.

Газета також нагадує, що в роки свого президентства Трамп ввів мита на сталь і алюміній, що поставляються в США з ЄС. Під час передвиборчої кампанії політик заявляв про плани запровадити додаткові обмеження.

У відповідь чиновники в Євросоюзі розробили стратегії для переговорів із Трампом, якщо він здобуде перемогу над демократом Камалою Гарріс. Зокрема, у Брюсселі вважають, що зможуть запропонувати Трампу співпрацю проти торгівлі з Китаєм, а також запропонувати збільшити імпорт США до Європи.

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