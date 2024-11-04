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Громадянин США, який шпигував в Україні на РФ, кілька років жив у Росії перед війною

04 листопада 2024, 13:50

Громадянин США, який шпигував в Україні на РФ, кілька років жив у Росії перед війною

Громадянин США шпигував на Москву в Україні. Його евакуювали до РФ з-під Вугледара. Фото: Агентство. Новини Громадянин США шпигував на Москву в Україні. Його евакуювали до РФ з-під Вугледара. Фото: Агентство. Новини

У вихідні російська влада показала особу громадянина США, якого минулого тижня вивезли з України після двох років шпигунства на користь Москви. Ним виявився 33-річний Деніел Мартіндейл, повідомляє видання «Агентство. Новини».

У суботу Мартіндейл з'явився на пресконференції у Москві, а також дав інтерв'ю пропагандистському каналу RT. З його заяв випливало, що до переїзду в Україну він мешкав у Польщі і хотів перебратися до Росії. Однак, як свідчить аналіз «Агентства», чоловік жив і в Росії – можливо навіть кілька років наприкінці 2010-х років.

Як розповів Мартіндейл на пресконференції у суботу, до війни в Україні він жив у Польщі, де був місіонером. Чоловік зізнався, що «давно хотів у Росію» і після початку війни зрозумів, «що це той момент, на який я чекав».

У лютому 2022-го він прибув до України, через Краматорськ дістався неназваного села і звідти через телеграм-бот підрозділу «тероборони ДНР» передавав росіянам координати об'єктів ЗСУ, розповів американець.

В інтерв'ю RT Мартіндейл також зізнався, що до нього в Україні ставилися з підозрою, оскільки він говорив слово «паляниця» з російським акцентом. Українці використовують назву традиційного українського хліба як «перевірочне слово», щоб зрозуміти, чи українець перед ними чи росіянин, сказав Мартіндейл.

«До того як я зрозумів, у чому справа, я вимовляв його так, як вимовляють росіяни», —  додав американець.

Мартіндейл не розповів російським ЗМІ нічого про свої зв'язки з Росією. Однак, судячи з його соцмереж, він бував чи навіть жив у країні як мінімум з 2016 по 2019 роки.

2016-го він завів профіль у «ВКонтакті» та опублікував перше фото з геоміткою із селища Трудове Приморського краю. У 2017-му людина під ім'ям та з фото Мартіндейла публікувала фото з Хабаровська на сервісі 2гіс.ру.

Вже у вересні 2018 року Мартіндейл опинився у Владивостоці, де брав участь у марафоні «Мости Владивостока».

У лютому 2019-го американець опублікував фотоперепустки до гуртожитку Далекосхідного федерального університету, де він, судячи з документа, був слухачем Центру російської мови та культури. У липні 2019 року він написав, що успішно пройшов тестування з російської мови, а у вересні опублікував і сертифікат про проходження держтестування в Иосковському Інституті російської мови імені Пушкіна.

У жовтні 2019 року він опинився спочатку в Україні, а з квітня 2020 року регулярно публікував знімки з Польщі, де, ймовірно, займався сільським господарством.

У його профілі у «ВКонтакті» досі місцем проживання вказано польське село Паловиця, розташоване в передмісті міста Катовіце.

Судячи з фото із сайту Костела вільних християн у Паловиці, у 2020 році Мартіндейл був одним із наставників літньої зміни дитячого табору при церкві.

Німецьке видання t-online писало, що після переїзду Мартіндейла до України у 2022 році з ним спілкувалися німецькі волонтери. Американця зустрічали у Селідовому та під Вугледаром Донецької області.

За словами волонтерів, американець «допомагав розвантажувати та розподіляти гуманітарну допомогу, багато спілкувався з військовою адміністрацією». Співрозмовники t-online зазначили, що щодо американця виникали підозри. Зокрема, дивним здавалося, що Мартіндейл неодноразово пропадав ненадовго, зокрема під час приїзду до регіону волонтерів із США.

Минулого тижня Штаб оборони «ДНР» повідомив, що російські військові та представники спецслужб евакуювали із зони бойових дій під Вугледаром американця, який постачав російській стороні розвіддані. З повідомлення випливало, що чоловік «зіграв ключову роль у підготовці штурму села Богоявленка на Вугледарському напрямку».

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