Російський дрон пошкодив житлову квартиру в Києві

У ніч проти 7 листопада Росія атакувала українські міста. У Києві внаслідок атаки російських безпілотників пошкоджено квартиру у Голосіївському районі. Також на території гаражного кооперативу виникла пожежа. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.



«В результаті атаки безпілотників збройних сил РФ по Києву в Голосіївському районі, за попередніми даними, є суттєве пошкодження квартири в житловому будинку. Також у цьому районі зафіксовано пожежу на території гаражного кооперативу. Оперативні служби йдуть на місце», — повідомив голова КМВА Сергій Попко.



Поки інформація про постраждалих не надходила, проте дані уточнюються.