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Вибухотехніки Житомирщини знищили боєголовку дрона та касетні елементи

06 листопада 2024, 19:52

Вибухотехніки Житомирщини знищили боєголовку дрона та касетні елементи

Днями мешканці одного із населених пунктів області знайшли у полі металеві кулі, про що поінформували поліцію. Фахівці встановили, що це касетні суббоєприпаси від крилатої ракети Х-101, повідомили у Нацполіції.



Поліцейські зібрали вибухонебезпечні предмети та знищили шляхом підриву. Також під час однієї із нещодавніх повітряних атак українські захисники збили на території області БпЛА.

«Внаслідок його падіння ніхто з людей не постраждав. Вибухотехніки поліції виявили уламки, а також бойову частину, що не розірвалась», - йдеться у повідомленні.

Її вилучили за допомогою спеціального вибухотехнічного обладнання та транспортували на підривний майданчик, де знищили методом дистанційного контрольованого вибуху.

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