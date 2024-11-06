Вибухотехніки Житомирщини знищили боєголовку дрона та касетні елементи

Днями мешканці одного із населених пунктів області знайшли у полі металеві кулі, про що поінформували поліцію. Фахівці встановили, що це касетні суббоєприпаси від крилатої ракети Х-101, повідомили у Нацполіції.







Поліцейські зібрали вибухонебезпечні предмети та знищили шляхом підриву. Також під час однієї із нещодавніх повітряних атак українські захисники збили на території області БпЛА.



«Внаслідок його падіння ніхто з людей не постраждав. Вибухотехніки поліції виявили уламки, а також бойову частину, що не розірвалась», - йдеться у повідомленні.



Її вилучили за допомогою спеціального вибухотехнічного обладнання та транспортували на підривний майданчик, де знищили методом дистанційного контрольованого вибуху.