Трамп обговорив із президентом Південної Кореї участь КНДР у війні на боці Росії

Обраний 47 президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом Південної Кореї Юн Сук Йолем. Сторони зокрема торкнулися питання розгортання військ КНДР на території Росії для участі у війні проти України. Про це у четвер, 7 листопада, заявив перший заступник радника президента Південної Кореї з національної безпеки Кім Те Хьо, передає Yonhap News Agency.

Сторони обговорили зв'язки між країнами у сфері безпеки, економіки та глобальних питань.

Трамп зазначив, що США прагнуть співпрацювати з Південною Кореєю у морському кораблебудуванні, експорті, ремонті та технічному обслуговуванні суден.

За словами південнокорейського чиновника, вони обговорили ситуацію в Північній Кореї, включаючи недавні ядерні розробки, запуски ракет і розгортання військ в Росії. Крім того, сторони «висловили стурбованість цими питаннями безпеки та терміновістю ситуації в Україні».

Нагадаємо, вчора Дональд Трамп переміг на виборах президента США та пообіцяв закінчити усі війни.