Українські рятувальники привезли 2 тонни гумдопомоги мешканцям села Улакли

На Донеччині доставили гуманітарку. Фото: ДСНС

Донецькі рятувальники доставили 2 тонни гуманітарної допомоги мешканцям прифронтового села Улакли Волноваського району Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Вчора, за зверненням місцевих органів влади, співробітники Служби порятунку доставили 2 тонни гуманітарного вантажу жителям села Улакли, яке розташоване поблизу лінії фронту», — йдеться у повідомленні.





У відомстві зазначили, що рятувальники продовжують надавати допомогу цивільному населенню. Навіть у віддалених населених пунктах, які знаходяться в безпосередній близькості до лінії зіткнення, рятувальники регулярно підтримують мешканців.



Раніше ми писали, що у трьох прифронтових областях України запровадять забезпечення мешканців зрідженим газом. Йдеться про Донецьку, Харківську та Сумську області.