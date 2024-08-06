Жителям прифронтовых регионов будут выдавать газ в баллонах как гумпомощь: кого касается

В трех прифронтовых областях Украины введут обеспечение жителей сжиженным газом. Речь идет о Донецкой, Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания.
Глава правительства отметил, что по результатам выездных заседаний в прифронтовые громады «мы собрали значительный объем проблематики».
«Обеспечиваем людей сжиженным газом. Для жителей Донецкой, Сумской и Харьковской областей будет действовать экспериментальный проект, благодаря которому они будут получать газ в баллонах как гуманитарную помощь», — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что на прифронтовых территориях Украины жители смогут бесплатно заготавливать топливную древесину. Соответствующее решение приняло Правительство.
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