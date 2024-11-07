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У ДПСУ повідомили кількість спроб підкупу прикордонників від початку війни

07 листопада 2024, 15:05

У ДПСУ повідомили кількість спроб підкупу прикордонників від початку війни

У Державній прикордонній службі України підрахували кількість спроб дати хабар прикордонникам з початку повномасштабної війни. Про це повідомляє пресслужба відомства.

За даними ДПСУ, прикордонників намагалися підкупити 1253 рази на загальну суму майже 15 млн грн з початку введення воєнного стану.

Зафіксована кількість спроб дати хабар прикордонникам. Фото: ДПСУ

«Прикордонники припинили 1253 спроби надання неправомірної вигоди на загальну суму майже 15 млн грн 38 з них – на суму понад 530 тис. грн – припинено протягом жовтня цього року», - заявили у прикордонній службі.

Наголошується, що у всіх випадках правоохоронці від хабарів відмовилися. Однак це лише зафіксовані випадки.

Серед них, швидше за все, не враховані спроби вивезення за кордон ухилянтів, організованих представниками МСЕК та прикордонників чи інших представників правоохоронної системи.

Раніше, у червні 2024 року, донеччанин організував схему нелегального вивезення чоловіків призовного віку за межі країни.

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