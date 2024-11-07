Три нафтопереробні заводи в Росії частково припинили роботу — СЗР

У Росії три нафтопереробні заводи частково зупинили роботу через санкції. Росіяни не змогли своєчасно завершити планові ремонти. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки (СЗР) України у четвер, 7 листопада.

Зазначається, що зупинка Волгоградського, Ільського та Яйського НПЗ негативно вплине на внутрішні обсяги нафтопереробки, виконання експортних зобов'язань, погіршить ситуацію з постачанням палива на внутрішній ринок та збільшить витрати на технічне обслуговування та модернізацію підприємств.

«Обсяг нафтопереробних потужностей під час простою становитиме 1,8-2 млн тонн на місяць», — йдеться в повідомленні.

У розвідці зазначають, що причина простою НПЗ це обмежений доступ до західного обладнання та компонентів внаслідок міжнародних санкцій та неможливість заміщення іноземних запчастин, необхідних для технічного обслуговування та модернізації.

«Фактично російська програма імпортозаміщення не дала суттєвих результатів. Власне, російські виробники обладнання забезпечують лише близько 30-45% потреб ринку і лише в деяких компонентах (насоси, компресори, реактори та інше)», — заявили у СЗР.

Стверджується, що Росії також не вдалося замінити обладнання на китайські технології.