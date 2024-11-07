«Як щури побігли»: СБУ повідомила про підозру мешканці Макіївки, яка зняла скандальне відео на Київському вокзалі

Затримана авторка скандального відео на Київському вокзалі. Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру жительці окупованого міста Макіївка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



Так, 7 жовтня вона зняла провокаційний стрім у Тік-Тоці на території залізничного вокзалу у Києві. У своєму відео, знятому під час повітряної тривоги, фігурантка заявила, що, обстрілюючи мирні міста України, «росіяни дають відсіч українцям». Крім того, вона глузувала з людей, які спускаються в укриття.



Співробітники СБУ та поліції викрили її одразу після публікації відео. Його опублікувала 23-річна жителька Макіївки, яка кілька місяців тому переїхала до Києва.



Свій акаунт у Тік-Тоці вона використовувала для героїзації окупантів, у тому числі найманців російської ПВК «Вагнера». Також жінка публічно заперечувала воєнні злочини росіян під час окупації Київської області. Відео фігурантки вмить підхопили російські пропагандисти для подальшого розгону через кремлівські медіа.



Під час обшуків у затриманої вилучили мобільний телефон із доказами її підривної діяльності на користь Росії.



Після проведення незалежних експертиз, які підтвердили склад злочину у висловлюваннях жінки, слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинені повторно) Кримінального кодексу України. Фігурантці загрожує до 8 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, що в жовтні СБУ затримала агента ГРУ РФ, який під виглядом військового шпигував на Донеччині та ще в дев'яти областях України.